Aurora Ramazzotti, gaffe al bar: puccia il bicchiere nel cappuccino anziché la brioche

Sono giorni pieni di impegni per Aurora Ramazzotti. Il piccolo Cesare cresce sempre e ha già iniziato a camminare e a correre in giro per a casa. Il piccolo ha già un animo molto curioso e sensibile, e vuole toccare tutto, persino le crocchette dei gatti di Aurora e Goffredo, ma non solo. Cesare ha anche dimostrato in più occasioni di essere di buona forchetta, mamgiando pizzette e pasta al sugo, sotto stretta osservazione della mamma Auri che è apparsa abbastanza stanca nelle ultime storie Instagram e la divertente gaffe al bar ne è la dimostrazione.

La gaffe al bar

Aurora Ramazzotti ha condiviso divertita la sua gaffe al bar. «Ho pucciato il bicchiere dentro al cappuccino invece che la brioche...

Livello di rinc***onimento alto questa mattina», ha detto Auri mentre mostrava il bicchiere inzuppato nella schiuma del cappuccino.

Essere mamma è sempre molto impegnativo e l'influencer ha da poco ricominciato a lavorare, aumentando di molto lo stress, ma la figlia di Michelle Hunziker ce la mette tutta e cerca sempre di trovare il lato positivo in ogni situazione, anche nelle gaffe più divertenti al bar.