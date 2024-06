Aurora Ramazzotti e la cena con Cesare, aeroplano e pagnotta: Goffredo Cerza riprende la tenerezza

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono molto riservati per quanto riguarda il loro piccolo Cesare. È vero, il bambino compare spesso nelle storie dei genitori che, però, da quando è nato, non hanno mai mostrato il suo viso per mantenere quanta più privacy possibile nei suoi confronti. Goffredo - che sui social posta poche storie ed è molto riservato - ha pubblicato una dolce foto che ritrae Aurora e Cesare a cena.

La storia Instagram di Goffredo Cerza

Goffredo Cerza non è attivo come Aurora Ramazzotti sui social: posta di rado e pubblica poche storie ma quando condivide qualche contenuto con i suoi follower fa sempre intenerire tutti. Infatti, come spiegato più volte sui social anche dall'influencer, il giovane papà è molto presente in famiglia e ama stare con Cesare e con la compagna.

L'ultima storia ne è la prova.

Goffredo ha fotografato Aurora che, concentrata, dà da mangiare al figlio che, seduto sul suo seggiolone, stringe un pezzo di pane. Il papà, all'interno dell'immagine, aggiunge un cuoricino rosso. Qualche giorno fa, l'influencer aveva raccontato su Instagram di avere cominciato a svezzare il bambino che sembra non gradire molto le verdure, almeno per il momento.

L'amore tra Aurora e Goffredo

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza fanno coppia fissa da più di cinque anni e sono una delle coppie social preferite dagli utenti che pensano che siano molto innamorati e autentici. L'arrivo di Cesare ha portato ancora più felicità nella vita dei due giovani genitori.