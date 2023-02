Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza posta la tenera foto: «Morbida». I fan: siete una coppia bellissima

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza stanno per diventare genitori del loro primo bambino che, dopo vari indizi e uno spoiler durante il programma Michelle Impossible, dovrebbe chiamarsi Nicolò. La coppia è molto affiatata e spesso posta foto e storie su Instagram per raccontare l'avventura della gravidanza. L'ultimo post pubblicato da Goffredo ha commosso i fan che hanno lasciato migliaia di like e commenti.

L'ultimo post che Goffredo Cerza ha pubblicato su Instagram lo vede in compagnia di Aurora Ramazzotti con il pancione in bella vista. Il futuro papà sorride mentre la futura mamma ha un'espressione sognante. La didascalia dell'immagine recita: «Morbida» con tanto di emoticon sorridente. Sotto la foto sono comparsi moltissimi commenti dei follower che hanno scritto: «Siete una coppia bellissima», «Sarete dei genitori bravissimi», «Che tenerezza» o ancora «Dai, che manca davvero poco e poi potrete stringere il vostro bambino».

La data di nascita del bambino di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è prevista per il mese di aprile. Manca quindi pochissimo perché nonno Eros e nonna Michelle possano abbracciare il loro nipotino. Durante la prima puntata di Michelle Impossible, la conduttrice svizzera e il cantante hanno dichiarato di essere emozionatissimo all'idea di stringere a loro il bambino.