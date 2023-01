Aurora Ramazzotti, gravidanza nel mirino degli haters: «Sembra che sei incinta solo tu». Lei risponde alle critiche

Aurora Ramazzotti stanca dei continui attacchi degli haters sbotta nelle sue Instagram stories. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, in attesa del suo primo figlio, ha scelto di condividere con la sua community la sua gravidanza, ma tra chi la segue a volte spuntano commenti pungenti e offensivi a cui Aurora ha voluto replicare.

Gli attacchi degli haters

Un utente scrive: «Non sei l'unica a fare figli, forza non esagerare», inizialmente Auri risponde ironicamente: «Accidenti ero convinta di sì», poi però si lascia andare a uno sfogo: «Mi fa morire perché uno pensa che almeno durante la gravidanza la gente sia disincentivata a tritarti i maroni e invece no neanche lì sei libera di esprimerti, trovano sempre il modo. Adesso la frase più gettonata è "che p** sembra che sei incinta solo tu", ma cosa vuol direeee, ragaaa non ha senso questa frase».

La risposta

Poi spiega: «Diciamoci la verità qui sul mio profilo ci facciamo tutti una risata e andiamo avanti». Ma poi si domanda il perché debba sentirsi limitata nell'esprimere qualcosa che sta vivendo solo perché altre persone l'attaccano. Non è la prima volta che Aurora viene presa di mira dagli haters e anche se ha sempre voluto replicare in modo ironico e ha cercato di andare avanti, ha anche sempre amesso che questo tipo di commenti possono ferire ed essere fastidiosi.