Aurora Ramazzotti, il nuovo membro della famiglia: «Ecco Lupita»

Aurora Ramazzotti è una mamma impegnatissima con il suo piccolo Cesare che sta cominciando a pronunciare le prima paroline, a muovere i primi passetti deciso e a ottenere ciò che vuole. Ad esempio, nelle scorse ore, l'influencer ha mostrato che il bambino non ha voluto proprio saperne di mangiare le verdurine sul piatto.

Comunque sia, Aurora non è impegnata solamente con il suo banano ma anche con una new entry in casa che lei ha chiamato Lupita.

Ecco che cos'ha raccontato.

Aurora Ramazzotti e Lupita

Aurora Ramazzotti ha acquistato una nuova pianta per il salotto di casa sua ed evidentemente ha ricevuto più di qualche messaggio dai suoi follower su come accudirla in modo corretto ed evitare di farla morire. Proprio per rispondere a questi fan, l'influencer ha registrato una storia in cui, ancora in pigiama, decide che è arrivato il momento di consolare la sua piantina. La giovane mamma scrive: «Non io che combatto la vostra gufata collettiva verso la mia nuova pianta facendole i complimenti. Ps: L'abbiamo chiamata Lupita».

Aurora, quindi, si avvicina alla pianta e comincia ad accarezzare le foglie e dicendole: «Buongiorno bella, sei molto carina, ma proprio elegante, posso dirlo?».

Il messaggio alle mamme

Prima di registrare questa simpatica gag con la sua pianta Lupita, Aurora Ramazzotti aveva postato delle storie più serie parlando dell'essere mamma. L'influencer si ricollega al fatto che Cesare non abbia mangiato le verdurine nel suo piatto e dice: «Mi sento di rivolgermi ai genitori in ascolto e che magari si sentono in difetto perché il loro bambino non mangia. Il mio non mangia sempre così eh, anzi, questa settimana siamo dovuti passare al cibo come il nostro perché lui si rifiuta di mangiare le sue pappe e, infatti, sto facendo molta difficoltà a dargli le verdure perché lui non le vuole, anzi inizialmente, non mangiava nemmeno il cibo nostro e quindi abbiamo capito che per farlo mangiare dovevamo sederci con lui e mangiare anche noi e non guardarlo! Non lo dico perché qualcuno mi ha scritto qualcosa a riguardo, lo dico perché capita anche a me di aprire i social e vedere delle situazioni diverse dalla mia e domandarmi se sto sbagliando qualcosa. Dico solo che ci dobbiamo ricordare che tante volte si condivide solamente il successo ma non è che il successo di qualcun altro significa che noi stiamo fallendo».