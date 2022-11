Aurora Ramazzotti, l'incidente in casa e la rabbia sui social: cos'è accaduto. «Doveva avere paura»

Aurora Ramazzotti infuriata per la disavventura che le è capitata. In una story sul suo profilo Instagram, la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha raccontato un episodio tragicomico col suo gatto. «Mi sono allontanata un secondo e ho sentito "Pluff". Adesso non mi posso più far la vasca perchè è piena di peli. Dopo un'ora che sono stata a riempirla è destino che non lo devo fare» racconta Aurora che, mentre si stava preparando a fare un bagno rilassante col suo pancione è stata interrotta dal suo gatto.

«Io ho una vasca che ha un po' di problemi, perchè la casa è nuova, vabbè e viene fuori solo acqua bollente, Quindi io per farmi la vasca ci metto un botto perchè devo riempierla con una bacinella con l'acqua fredda per compensare l'ustione che ti prendi se usi solo l'acqua del rubinetto. Ero lì che facevo sto lavoro, na fatica, col gatto che stava lì in mezzo però lei è curiosa, non pensavo si sarebbe buttato, dovrebbe avere paura dell'acqua. No, il mio no» dice ironicamente Aurora.

Ed eccola che compare con un accappatoio dove ha avvolto il gatto che tiene stretto a se mentre si scatta un selfie. Dalla foto si nota la faccia su di giri dell'influencer che avrebbe preferito farsi un bagno piuttosto che accudire il suo gatto. Non è una novità che Aurora viva con i suoi due gatti, visto che ne parla spesso e li riprende in foto e video. Il suo è un amore per i felini che spesso ha decantato. Ma, allo stesso tempo, ha sempre ironizzato sulle pose dei suoi gatti con meme e battute.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sta affrontando la gravidanza col sorriso... ma anche tanta fatica. Da quando ha scoperto di essere incinta, Aurora ha dedicato molto tempo delle sue giornate all'esercizio fisico. Tra le storie Instagram ha condiviso spesso il suo pensiero a riguardo: tenersi attiva durante la gravidanza la rende più serena, motivo per il quale ha intrapreso un percorso fitness adeguato alla sua condizione fisica. Aurora ha condiviso sui social il suo stretching quotidiano: movimenti delicati e rilassanti per l'influencer che si è mostrata in leggins neri e top fucsia, lasciando in evidenza il pancione ormai ben formato e visibile.