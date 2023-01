Aurora Ramazzotti incinta, l'ultimo anniversario con Goffredo prima di diventare mamma e papà

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza stanno per diventare genitori per la prima volta. I due hanno festeggiato ieri sera, 21 gennaio, una ricorrenza speciale: il loro anniversario. Ebbene sì, Aurora e Goffredo sono ufficialmente diventati una coppia sei anni fa e adesso si preparano ad abbracciare il loro primo bebè che, come già rivelato durante il gender reveal, sarà un bel maschietto.

Aurora e Goffredo stanno per fare un passo importante, il più importante della loro vita: quello di diventare genitori. I due stanno affrontando questo periodo pre parto con grande gioia, collezionando ogni momento con stupore ma soprattutto nella tranquillità più assoluta: si godono le ultime vacanze di coppia prima di essere ufficialmente in tre. Non mancano poi le cene a lume di candela...

Per celebrare l'anniversario la coppia ha optato per un ristorante di lusso, Mudec situato nel cuore del design district di Milano. Piatti gourmet e cifre stellari per i neo genitori. «21/01, sei anni», ha scritto la figlia di Michelle Hunziker a corredo di uno scatto che la ritrae abbracciata al suo compagno: felici, sorridenti e innamorati più che mai, i due si scambiano un tenero sguardo mentre si godono la loro cena intima.