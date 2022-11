Aurora Ramazzotti, il pancino adesso si vede: la prima foto «integrale»

Avrebbe potuto scegliere una posa più languida o un look più ricercato, ma non sarebbe stato nel suo stile da sempre schietto e ironico: Aurora Ramazzotti ha pubblicato per la prima volta una foto "integrale" del pancino che cresce, e non ha usato troppi fronzoli.

Aurora Ramazzotti, la gravidanza fa paura: «Incubi tutte le notti da quando sono incinta». Cosa ha detto

Relax in montagna

La futura mamma si sta godendo qualche giorno di relax con il compagno Goffredo Cerza dopo lo stress del trasloco. La coppia è partita alla volta della montagna, scegliendo come meta della fuga autunnale un resort a Sauris di Sotto, in Friuli Venezia Giulia. Tra passeggiate per sentieri, foliage e aria pulita, Aurora ha colto anche l'occasione per condividere con i followers la foto con i progressi del suo pancino.

La foto al pancino

Il piccolo, un maschio, è ora delle dimensioni di una melagrana - come ha reso noto nei giorni scorsi - ed è quindi comprensibile che le forme della Ramazzotti siano ormai accentuate: lo dimostra la foto scattata allo specchio, in reggiseno e pantaloni comodi, mentre tiene in posa una maschera al viso. Già in precedenza Aurora aveva mostrato una silouette di profilo in cui le rotondità erano ben visibili, e ora i fan non vedono l'ora di continuare a seguirla in questo meraviglioso viaggio.