Aurora Ramazzotti al lavoro con Cesare: «In agenzia con la mamma»

Aurora Ramazzotti è una mamma social particolarmente apprezzata dagli utenti poiché pensano sia una delle poche influencer che mostra davvero la vita di una mamma, le sue preoccupazioni e tutte le prime emozioni che un figlio comporta. Nelle sue ultime storie Instagram, ecco il piccolo Cesare che oggi, giovedì 6 giugno, ha accompagnato al lavoro la sua mamma che non ha resistito e gli ha scattato una foto poi pubblicata sul proprio profilo social.

Cesare in ufficio con Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha pubblicato una nuova storia sul proprio profilo Instagram in cui è in compagnia del suo bambino Cesare.

Il piccolo è seduto alla scrivania di un ufficio e cerca di capire meglio cosa siano gli oggetti che si trovano attorno a lui, esplorando in modo curioso la tastiera del pc e anche un quaderno.

La didascalia che accompagna il simpatico scatto recita così: «Oggi Cesare in agenzia con mamma», con tanto di emoticon sorridente. Aurora è una mamma innamorata del suo bambino di cui, però, vuole mantenere la privacy, per questo non ha mai mostrato il suo visino.

Aurora Ramazzotti e Cesare

Aurora Ramazzotti, in varie storie Instagram oppure quando registra i video in cui spiega il suo modo di essere mamma, ha sempre detto di avere imparato molto in questo nuovo periodo della sua vita. Ad esempio, il reel in cui racconta che il suo ciclo del sonno si sta riequilibrando è piaciuto tantissimo alle mamme social che si sono ritrovate nel suo racconto.