Aurora Ramazzotti punzecchia l'amico, lui si vendica e chiede ai fan: «Milf?». La sua risposta è lapidaria

Aurora Ramazzotti ama scherzare sui social con i suoi fan e spesso pubblica storie e post divertenti. Così è successo anche quando era in compagnia di un amico che ha fatto una domanda specifica ai follower dell'influencer. La giovane mamma ha trascorso un pomeriggio senza il suo piccolo Cesare di cui è pazzamente innamorata. Nonostante Aurora sia sempre con il suo bambino ha spesso fatto presente che anche una mamma amorevole e presente può prendersi del tempo per lei e per la sua vita.

Il pomeriggio di Aurora Ramazzotti

Nelle scorse ore, Aurora Ramazzotti ha pubblicato due nuove storie sul proprio profilo Instagram. È in compagnia dell'amico Gabriele Vagnato che dev'essere single perché quando l'influencer ha pubblicato una sua foto ha anche aggiunto: «Sulla piazza».

L'amico si è vendicato della battuta e quindi ha fotografato la giovane mamma sorridente e con il telefono in mano e ai suoi fan ha chiesto: «Milf?». La risposta di Aurora non si è fatta attendere perché al quesito ha risposto: «Mah». I follower della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti continuano ad apprezzare la simpatia e la leggerezza con cui utilizza i social.