Aurora Ramazzotti, il pancione da una nuova prospettiva: «Se i miei piedi avessero...». Il video esilarante

Aurora Ramazzotti sempre più autoironica. La figlia di Michelle Hunziker è ormai prossima al parto e il pancione, giunto all'ottavo mese, è diventato “esplosivo”: più volte l'influencer ha scherzato sulle sue nuove forme fisiche modificate dalla gravidanza. E ogni volta c'è da ridere. Come nel breve video condiviso con i follower nelle ultime ore in cui riprende il pancione da una prospettiva diversa e totalmente inedita, regalando un ennesimo siparietto divertente.

Pochi giorni fa Aurora aveva confessato ai follower di rendersi conto che la sua attesa sembra ormai essere infinita, soprattutto ora che manca sempre meno al parto. «Secondo me è come quando vedi un bambino, un figlio di amici, una volta l'anno, ti sembra cresciuto tantissimo rispetto all'ultima volta che lo hai visto. Credimi se vedessi quel bambino tutti i giorni non ti renderesti conto della sua crescita», questa la riflessione di Aurora sulla gravidanza e sul pancione sempre più “ingombrante”.

Nonostante Aurora abbia ammesso pubblicamente di essere abbastanza provata dal pancione, non rinuncia di certo all'autoironia che da sempre la contraddistingue. Nel video postato su Instagram la Ramazzotti inquadra il suo pancione dal basso, una prospettiva completamente inedita e scrive: «Se i miei piedi avessero gli occhi». Il filmato, infatti, mostra i suoi occhi che - curiosi - sbucano fuori dal pancione.

Il video esilarante è stato commentato anche dalla futura nonna Michelle: «Ahahhahahh sto maleeeeeee, è bellissimoooooo», ha scritto. Immancabile poi il like di approvazione da parte del papà Eros Ramazzotti.