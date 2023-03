Aurora Ramazzotti, il parto è vicino: costretta a rinunciare al concerto di papà. Poi l'inconveniente col pancione

Aurora Ramazzotti è ormai agli sgoccioli della sua gravidanza. Dopo una lunga attesa, sulla quale lei stessa ha ironizzato, sembra proprio essere arrivato quasi il momento della nascita del suo bambino. Aurora ha già avvertito i fan di essere entrata nel nono mese e che in queste settimane si sarebbe mostrata sempre meno per prepararsi al momento del parto e per preparare il necessario all'arrivo del piccolo.

La vita di prima però sembra mancare ad Aurora, taggata in un post da un suo amico che si trovava al concerto del padre, scrive: «Quanto vorrei essere lì», con tanto di faccina con lacrimuccia a completare il commento. La futura mamma non è quindi in condizioni di poter prendere parte a un concerto, evidentemente lo stato avanzato della sua gravidanza non lo permette e magari rischierebbe di iniziare ad avere le doglie in momenti poco opportuni, però non nasconde il rammarico di non poter essere presente all'evento.

Intanto Aurora si dedica a preparare la cameretta per il suo bambino, a terminare l'album dei ricordi che da giorni sta realizzando per lui, con tutte le foto della mamma, del papà e degli amati gatti. Come tutte le future mamme la Ramazzotti si trova quindi in piena "sindrome da nido", in cui la priorità è creare un ambiente accogliente per il nasciuturo e nell'attesa si prepara al momento del parto, che ha confessato spaventarla molto.

La gravidanza agli sgoccioli si fa sentire, ma come sempre Aurora cerca di ironizzare. Nelle sue storie su Instagram riporta il divertente dialogo con il fidanzato che le ha chiesto cosa volesse per colazione proponendole del Krill, ovvero il cibo di cui si nutrono principalmente le balene. La Ramazzotti sottolinea come anche il compagno la prende amorevolmente in giro per il suo pancione che cresce di giorno in giorno. Poi mostra ai followers un altro aspetto poco social della gravidanza, mangiando uno yogrt, infatti, la maglietta si sporca e Aurora ridendo afferma: «Una cosa di cui ero stata avvisata e si sta effettivamente verificando, che è caratteristica del nono mese è questa: ogni alimento che ti cadrà, cadrà sulla pancia, 100%».