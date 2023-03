Aurora Ramazzotti scatenata, lo show con le canzoni anni 2000: «La playlist del parto»

«Nostalgia, nostaglia canaglia..», sarebbe il caso di cantare, guardando l'ultimo reel di Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha voluto soddisfare la richiesta di un follower, che le ha chiesto di fare un reel con un mix di diverse canzoni degli anni 2000.. Et voilà. «Chi sono io per nagarlo?», scrive la futura mamma, ed ecco il video che riaccende i ricordi.

«Dammi una playlist 2000-2010 e ti dirò chi sono» scrive Aurora sotto il video in cui canta a squarciagola in macchina, racchiundendo in questa frase la serie di canzoni passate in rassegna che ricordaano momenti magici per i ragazzi di quell'età, suoi coetanei. Da Avril Lavigne a Shakira, fino a Fergie e tantissime altre. La primogenita di Michelle è preparatissima e non sbaglia una parola col suo inglese impeccabile. Ma anche il tono è perfetto e se ne accorge anche papà Eros che le lascia un like di approvazione sotto il video.

Fiumi di commenti sotto il post: apprezzamenti e approvazione per la scelta delle canzoni. I follower di Aurora sembrano fare gruppo con lei e cantare in serie tutte le canzoni del video. «Ma che ne sanno i 2000» si legge e ancora: «Sei una grande», «Fantastica», «Playlist del parto...trovata!», «Il pupo si divertirà molto con nonna e mamma fantastica Auri».