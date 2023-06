Aurora Ramazzotti scopre un dettaglio sul piccolo Cesare: «Si fissa per ore, non lo sapevo»

Aurora Ramazzotti sembra proprio essere una mamma attenta e premurosa. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha mostrato uno scatto insieme al piccolo Cesare, svelando ai suoi follower una piccola curiosità. Aurora ha rivelato di aver scelto, casualmente, una carta da parati che attrae molto il suo bambino di poche settimane. Poi ha scoperto il perché e lo ha raccontato.

«Senza saperlo ho preso una carta da parati che Cesare fissa per ore (nonostante non ci veda ancora bene)», scrive mostrando in effetti il piccolo che sembra essere molto attratto dal muro che ha di fronte, poi chiarisce: «Ho scoperto che il neonato mostra interesse nei confronti dei colori molto intensi e dei contrasti chiaro-scuri. Ciò accade perché è in grado di distinguere il buio dalla luce ma allo stesso tempo la messa a fuoco non è ancora completamente sviluppata. I contrasti di tipo bianco e nero risaltano rispetto a un ambiente che, alla vista del neonato, appare molto sfocato».

Una curiosità che forse non tutti sanno, probabilmente anche alcune neo mamme come lei, così ha deciso di parlarne.

Aurora sta dimostrando di essere una mamma molto attenta e affettuosa nei confronti del suo piccolo.

Nonostante la giovanissima età sembre essere premurosa e desiderosa di informarsi su tutto quello che riguarda la sfera dei neonati per poter essere il più possibile in linea con le esigenze del suo bambino.