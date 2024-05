Aurora Ramazzotti, selfie (con sorpresa) allo specchio: «Le manate unte di Cesare»

Aurora Ramazzotti è molto amata su Instagram perché racconta la vera vita di una mamma di un bambino piccolo: notti insonni, giornate occupate a giocare e far stare bene il proprio figlio, casa con tutti i giochi sparsi nelle varie stanza e anche... manate indesiderate. L'influencer, questa mattina, ha pubblicato un simpatico selfie in cui si immortala nello specchio di casa sua e con lei c'è anche un ricordino lasciato da Cesare.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è una mamma impegnatissima con il suo piccolo Cesare, come del resto, tutte le mamme che la seguono e che la capiscono quando racconta di essere stanca ma, allo stesso tempo, piena d'amore per il suo bambino.

Poco fa, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha postato un simpatico selfie in tenuta casalinga. Indossa un paio di pantaloncini scuri e una t-shirt rosa. Aurora ha un'espressione seria e accompagna la foto con la scritta: «Selfie con manate unte di Cesare». Effettivamente, sullo specchio si intravedono delle impronte di mani e l'influencer ha svelato subito a chi appartengono.

La vita da mamma

Aurora Ramazzotti in versione mamma piace moltissimo sui social tanto che in molti utenti pensano che sia una delle poche influencer a mostrare davvero come sia la maternità. Sotto ai suoi post sono tantissimi i commenti del tipo: «Da quando Cesare è nella tua vita sei ancora più bella».