Aurora Ramazzotti e Tiziano Ferro, discorsi da genitori nel backstage: «Parlavamo di sonno»

Lei è diventata mamma meno di due mesi fa, lui è papà di due bambini che insieme non arrivano a quattro anni. Inevitabile che al primo incontro si parli dell'argomento più comune tra i genitori di neonati: il sonno. Aurora Ramazzotti e Tiziano Ferro non fanno eccezione, e hanno parlato proprio dei loro figli durante la reunion nel backstage del concerto di Radio Italia Live. La chiacchierata è stata ricondivisa tra le storie Instagram della figlia di Eros Ramazzotti, che ha commentato: «Si parlava di far dormire i neonati».

La neomamma di Cesare Augusto, Aurora, ha documentato l'incontro tanto atteso con Tiziano Ferro nel backstage del concerto in piazza Duomo a Milano. Difficile capire cosa si stiano dicendo, poiché le loro voci sono coperte da quella di Tananai, che sul palco canta “Tango”.

Ma è la stessa Auri a soddisfare la curiosità dei fan aggiungendo la didascalia rivelatrice. C'è da scommettere che Tiziano abbia fatto molta esperienza con i suoi due figli, e sarà pronto a condividerla con la mamma alle prime armi.

Tiziano Ferro e il marito Víctor Allen hanno annunciato l'arrivo nelle loro vite di Margherita e Andres alla fine di febbraio 2022. Lei aveva 9 mesi e lui soltanto quattro. I bambini sono nati tramite maternità surrogata negli Stati Uniti, dove il cantante si è trasferito proprio per avere la possibilità di diventare padre. Con il tour estivo alle porte, Tiziano a rivelato di voler portare con sé anche i figli, dei quali sono disponibili pochissime immagini in rete: i genitori, infatti, vogliono proteggere il più possibile la loro privacy.