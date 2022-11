Bagnaia, Domizia Castagnini è il segreto di Pecco: ecco chi è la fidanzata del campione

Pecco Bagnaia è campione del mondo. Il pilota torinese è il primo italiano a trionfare in MotoGP da Valentino Rossi. Ha riportato la Ducati sul tetto del mondo dopo 15 stagioni. L'ultima volta che era successo, lui aveva appena 10 anni. Adesso, a 25, si gode la gloria meritata e conquistata con una rimonta senza precedenti. Parte del successo è anche merito della sua Domizia, la fidanzata che da sei anni è al suo fianco.

Chi è Domizia Castagnini

Sotto al podio a Valencia non poteva mancare lei. È rimasta ad aspettare il suo Pecco col fiato sospeso, poi è scoppiata in una pianto di gioia. I due vivono insieme a Pesaro e da sei anni sono inseparabili, insieme al loro cagnolino Turbo. Domizia Castagnini ha 29 anni ed è una fashion buyer, con un ottimo seguito sui social. È originaria di Chivasso, lo stesso paese in provincia di Torino dove è cresciuto Bagnaia.

Nonostante vivano spesso separati per i viaggi del motociclista, la loro storia d'amore prosegue a gonfie vele. Dal 2019 convivono a Pesaro. «Il mondiale non cambierà nulla nella nostra vita», ha detto in un'intervista a "GpOne". «Siamo felici con il nostro cagnolino a Pesaro, non sono in programma cambiamenti. Progetti? Pecco vuole andare a fare una bella sciata».