Fine settimana caprese per Barbara Berlusconi con il suo compagno Lorenzo Guerrieri. La coppia è arrivata sull'isola azzurra a bordo di una imbarcazione privata a Marina Grande: ad attenderli c'era un taxi che li ha accompagnati in Piazzetta. Qui la Berlusconi, con Guerrieri, si è trattenuta per il tempo di un aperitivo, un drink analcolico e qualche stuzzichino prima di concedersi una passeggiata lungo via Camerelle. Barbara non ha mai nascosto la sua predilezione per l'isola di Capri dove, ogni estate, trascorre almeno qualche giorno con amici e famiglia. La Berlusconi, che alloggia al Grand Hotel Quisisana, fasciata in un elegante vestito di seta blu, ha cenato da Paolino con un gruppo di amici tra i quali l'attore Simone Susinna che ha incontrato per caso durante il suo pomeriggio caprese.

Il relax

Massimo riserbo sul tempo della permanenza sull'isola: si tratta di una vacanza relax che la figlia del fondatore di Forza Italia vorrebbe concedersi nella maniera più riservata possibile. Soprattutto lontana dai flash dei fotografi e dal gossip dal quale la Berlusconi, riservata e discreta, vorrebbe tenersi lontana. Dopo la cena ritorno in albergo per un ultimo drink prima di concludere la giornata.