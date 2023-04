Barbara D'urso nonna, la rarissima foto con la nipotina: «La gioia infinita»

Barbara D'Urso è nonna e non potrebbe essere più felice di così. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha condiviso sui social una foto in cui ha presentato ai follower per la prima volta la sua nipotina, senza mostrare tuttavia il suo volto.

Barbara D'urso tiene particolarmente alla sua privacy, soprattutto per quanto riguarda quella della sua famiglia e dei suoi figli.

La 65enne, infatti, in un'intervista rilasciata a Verissimo aveva confermato i rumors secondo i quali era diventata nonna di una bimba, figlia del suo primogenito Giammauro e della compagna: «Sono completamente pazza di lei. Io avrei voluto anche condividere la notizia, ma sono riuscita per molti mesi a evitare che si sapesse, perché ho rispettato la volontà di mio figlio e della sua compagna, che è una ragazza stupenda, come mio figlio», aveva detto Barbara D'Urso con gli occhi colmi di gioia.

«Noi tre e poi LEI. La gioia infinita», recita la didascalia a corredo dello scatto in cui la conduttrice tv ha messo in mostra la piccola manina della bimba.

Tra i commenti sotto al post non passa inosservato quello di un utente che ha voluto sottolineare il gesto e la scelta di Barbara di preservare il volto della bimba: «Essere nonni è un viaggio meraviglioso e per chi polemizza sulla copertura del volto della bambina deve imparare a rispettare la volontà dei genitori, evidentemente loro non vogliono esporla. e direi giustamente, con tutti i commentatori inviperiti che ci sono, sempre pronti a sfogare la propria rabbia dietro una tastiera. Imparate a rispettare la volontà altrui».