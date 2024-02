Barbara D’Urso super nonna al parco con la nipotina e la nuora Giulia: «Noi tre»

Barbara D'Urso versione «super nonna». L'ex conduttrice di Pomeriggio 5, ancora lontana dal piccolo schermo e protagonista dello spetatcolo teatrale Taxi a due piazze, per la conduttrice il 2024 ha il sapore di manine, parco, passeggiate, altalena e scivolo. La protagonista delle sue Instagram stories infatti, è la piccola Matilde, la sua nipotina. Dopo aver trascorso un persiodo a Londra, Barbara ha iniziato a disseminare indizi sul suo profilo Instagram di un possibile ritorno sulle scene con un nuovo progetto. Tuttavia, nelle ultime ore la conduttrice ha scelto di godersi un giorno di relax insieme alla sua nipotina Matilde e alla sua nuora Giulia.

Barbara D'Urso su Instagram

«Noi tre».

Sono queste le parole che Barbara D'Urso ha scritto a corredo del post che ha condiviso sul suo profilo Instagram. Uno scatto teerissimo che la mostra in compagnia della nuora Giulia, compagna del figlio Giammauro ma anche alla sua prima nipotina Matilde, venuta al mondo nel 2022.

Un anno fa

Un anno fa, ospite a Verissimo, Barbara D'Urso rivelava in televisione di essere diventata nonna per la prima volta. «Molti mesi fa è nata questa creatura. Sono riuscita a tenerlo nascosto, nessuno l’ha saputo. Avrei potuto anche solo mettere una manina. Non l’ho fatto perché questa è la nostra scelta ma è una cosa molto forte» ha raccontato la conduttrice a Silvia Toffanin.

E ora, dopo una lunga passeggiata, la piccola di casa torna protagonista delle attenzioni della nonna. Insomma, l'abito da nonna oggi a Barbara D'Urso calza a pennello.