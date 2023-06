Barbara D'Urso "si sposa" in pigiama: Orietta Berti e Rovazzi testimoni. Ecco cos'è successo al party

Barbara D'Urso ospite d'eccezione alla festa di Fabio Rovazzi e Orietta Berti per la presentazione del nuovo singolo ha detto "sì" ad una proposta di matrimonio. La collaborazione fra i due artisti arriva con "Discoteca italiana", il nuovo brano che già sta spopolando con migliaia di ascolti su youtube, sta risalendo le classifiche delle hit dell'estate 2023. La finta proposta di matrimonio per la regina dei salotti di gossip di Canale 5 lascia tutti senza parole. Chi è il giovane fortunato che ha ricevuto il sì di Barbara D'Urso?

Barbara D'Urso ha detto sì! La proposta di matrimonio arriva da un personaggio molto giovane e noto alle nuove generazioni. Stiamo parlando di King Ash, nato in Egitto nel 2002, è arrivato in Italia a soli 10 mesi con il resto della famiglia.

Dopo un percorso di studi in medicina in Bulgaria, è ritornato a Milano, dove si dedica al suo canale YouTube, che oggi conta 233.000 iscritti e oltre 10 milioni di visualizzazioni.

Il giovane artista, infatti, ha avuto il coraggio di proporsi come sposo alla conduttrice di Canale 5 che, con un divertito senso dell'umorismo, ha accettato senza pensarci due volte. La gag è stata registata nelle Instagram stories di Baraba D'Urso che, un po' preoccupata, si è subito assicurata che almeno il ragazzo fosse maggiorenne.

La scenetta è avvenuta alla festa di Rovazzi e Orietta Berti per il lancio del nuovo singolo "Discoteca itaiana" che vede la partecipazione di tantissimi vip: dal trio comico composto da Aldo, Giovanni e Giacomo, fino a Diletta Leotta. Ma a destare stupore da parte dei fan non è tanto la finta proposta di matrimonio ma l'outfit della conduttrice. Scopriamo perché.

A destare stupore, però, è la scelta della conduttrice di indossare un completo che sembra un pigiama. Fantasia classica da completino per la notte, l'outfit di Barbara D'Urso ha ricevuto diverse critiche da parte dei fan che le fanno notare la mancanza di gusto e di un senso per questa scelta. «Uscire in pigiama è la nuova moda?», le chiedono stupiti i follower. Lei non commenta e "sposa" King Ash.