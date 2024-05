Beatrice Valli e il problema della figlia con i ceci: «Matilde ha pianto tutta la notte, aiutatemi»

Beatrice Valli, influencer e modella, è riuscita a costruire una splendida famiglia con Marco Fantini: nel 2017 è nata Bianca, sorella del primogenito Alessandro avuto da Beatrice con il calciatore Nicolas Bovi e, a maggio 2020 si è aggiunta alla famiglia la piccola Azzurra. E solo nel 2023 l'influencer ha dato alla luce la piccola Matilde Luce, terza figlia avuta dal suo attuale compagno. Molto legata ai suoi follower di Instagram, Beatrice nelle ultime ore, ha esposto una sua preoccupazione dopo che sua figlia Matilde ha mangiato i ceci. La reazione della piccola non è stata quella sperata.

Le parole di Beatrice Valli

«Volevo condividere con voi una piccola esperienza - ha sottolineato Beatrice Valli nelle sue Instagram stories -.

Ieri ho cotto i ceci e li ho fatti mangiare anche alle bimbe. Mia figlia Matilde ha pianto tutta la notte. Avrà assunto più ceci perché comunque io l'ho anche allattata. Tutta la notte ha pianto come la pazza e pensavo avesse un po' di gonfiore o fastidio proprio a causa dei ceci. Su Internet dicono che in realtà sono come i fagioli ma non capisco perché Mati non smetteva di piangere. Questa è stata la prima volta che mi è capitato ma non sono venuti fuori particolari sfoghi. Quindi non riesco a capire». L'influencer ha poi chiesto consiglio ai suoi follower: «Help me».