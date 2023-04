Beatrice Valli e le ipotesi sul quarto parto: «Se nasce il 25 aprile sarebbe il colmo»

Sembra proprio che la quartogenita di Beatrice Valli non voglia nascere. E a ricalcarlo è proprio l'ex corteggiatrice di Uomini e donne che, ormai da giorni, aggiorna i follower sempre con la stessa frase: «Sono ancora qui» scrive nelle sue stories instagram. «In tanti di voi mi hanno anche detto: sarebbe il colmo se nascesse il 25 aprile, il giorno di san Marco...» racconta ancora Bea e i fan non possono non fare un accostamento. Il 25 aprile potrebbe essere una data ottima per la nascita sia per il giorno simbolo, ossia la liberazione, sia per il santo di quel giorno che ricondurrebbe a Marco Fantini, il padre della piccola in arrivo.

Nelle sue stories, Bea spiega ai follower che se la bambina nascesse entro il 28 aprile sarebbe ottimo, altrimenti: «Poi capiremo se indurre il parto o meno. Intanto tornerò domenica ser a far la visita per capire a che punto siamo con i valori e tutto, perchè negli ultmi giorni bisgona fare i tracciati, monitorare la gravidazna in base al liquido eccetera..» continua a spiegare. Sarà, dunque, questa la settimana del lieto evento?