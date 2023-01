Beatrice Valli: «Aiutatemi a gestire la gelosia», la reazione di Marco Fantini è esilarante

Beatrice Valli e Marco Fantini amano documentare sui social la propria vita di coppia e con i loro bambini. Molto spesso l'influencer mette a disposizione nelle storie il box per le domande così le sue follower possono chiederle ciò che desiderano. Beatrice solitamente risponde quando ha un attimo libero e alcune volte con lei c'è anche il marito Marco Fantini. Una delle ultime storie postate è esilarante.

Beatrice Valli risponde sempre in modo schietto e sincero alle proprie follower che la apprezzano perché è un'ottima mamma e allo stesso tempo posta contenuti di valore e mai banali. In una recente storia Instagram una ragazza le ha chiesto se poteva darle qualche consiglio su come gestire la gelosia, alla domanda Beatrice ha risposto: «Non saprei dirti come fare, so solo che io non sono una persona gelosa».

Non appena Marco ha sentito questa frase si è alzato dal divano e se n'è andato: i due sono scoppiati subito a ridere.

Dopo il matrimonio da sogno celebrato il 29 maggio scorso, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno deciso di allargare la propria famiglia. La coppia è in attesa della quarta bambina che nascerà in primavera.