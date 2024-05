Beatrice Valli e Marco Fantini, due anni di matrimonio. La dedica da favola: «A me, a te e a tutto ciò che abbiamo creato»

Beatrice Valli e Marco Fantini sono una delle coppie preferite dei fan di Uomini e Donne, per non dire una delle più longeve uscite dal programma televisivo condotto da Maria De Filippi. Il modello e l'influencer si sono conosciuti per la prima volta nel lontano 2014 e dopo un percorso che ha appassionato milioni di telespettatori, hanno deciso di uscire insieme e frequentarsi senza le telecamere. Ora, festeggiano 10 anni d'amore, 2 di matrimonio e hanno quattro bellissimi bambini, Alessandro (figlio dell'ex compagno di Beatrice, Nicola Bovi), Bianca, Azzurra e Matilde Luce.

La dedica di Beatrice Valli

Il 29 maggio 2022, Beatrice Valli e Marco Fantini si sono sposati a Capri alla presenza delle loro famiglie. Quel giorno è sempre stato descritto dall'influencer come "magico e indimenticabile". Proprio oggi, quindi, i due festeggiano l'anniversario di matrimonio e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato diverse foto insieme al marito, al quale ha scritto: «A me, a te e a tutto ciò che abbiamo creato insieme. A questi 10 anni, di cui due di matrimonio, che rappresentano un traguardo e un nuovo inizio da cui partire per migliorarci e amarci sempre di più!

Ti amo». Il post di Beatrice ha fatto impazzire i fan che si sono scatenati con i commenti. Qualcuno, ad esempio, ha scritto: «La coppia più bella uscita da Uomini e Donne» oppure «Bellissima famiglia».

Beatrice Valli e la famiglia

Beatrice Valli, recentemente, ha rilasciato un'intervista al podcast The Roulette Talk della creator digitale Elena Gradella e alla domanda "Credi di meritarti la tua notorietà?", lei ha risposto: «Sì, sono sincera e credo di meritarmi anche di più, nel senso che io vorrei sempre di più, mi piace quello che faccio e mi piacerebbe tra dieci anni dire "Wow, guarda cosa ti sei creata".

La verità è questa. Credo che io e mio marito facciamo vedere molto quello che siamo, la verità, le belle cose, la famiglia, diamo dei bei valori, delle belle percezioni di quello che dovrebbe essere anche un po' il sistema e il futuro e mi piacerebbe dare ancora più modo e spazio a questa cosa».