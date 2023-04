Beatrice Valli e Marco Fantini, le lacrime su Instagram scatenano i follower

«Passiamo anni a cercare un significato alla parola felicità… beh per noi questo è il vero significato» scrive Marco Fantini in didascalia di un post strappalacrime creato per la nuova arrivata in famiglia. L'ex tronista di Uomini e donne, da tempo legato alla moglie Beatrice Valli che scelse proprio al termine del percorso del programma di Canale 5, sono diventati nuovamente genitori. Qualche giorno fa è nata la piccola Matilda Luce Fantini e, in suo onore, il papà ha creato un video su Instagram, in cui riassume tutte le emozioni provate durante il parto.

Nel video, oltre alla nuova arrivata, ci sono anche gli altri tre figli: Alle (avuto dalla precedente relazione di Bea, Bianca e Azzurra). «Ci circondiamo di cose materiali pensando di trovarla in esse…ma la verità è che la felicità, quella pura, è nelle piccole cose» continua Marco in didascalia. A fare da sottofondo, l'ex tronista ha scelto una musica soft e dolcissima, tanto da creare commozione anche nei fan. «Siete meravigliosi.», «Che bella famiglia», «Lacrime », «Che spettacolo tanto amore», «Siete veramente una bellissima famiglia», «Piango», «mi sciolgo», «Ho pianto tantissimo guardando questo video». La commozione dei fan è tangibile anche solo dai messaggi e questo mostra il profondo amore che la famiglia Fantini, ormai seguitissima sui social, trasmette a tutti.