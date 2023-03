Beatrice Valli, quando nasce la figlia? «Secondo il calendario lunare partorirò il 6 aprile»

Beatrice Valli è quasi giunta al termine della sua gravidanza e quindi si sta preparando ad affrontare il suo quarto parto. Sì... ma quando? L'influencer avrebbe la data presunta fissata al 20 di aprile ma, secondo alcuni calcoli seguendo il calendario lunare, la sua bambina (della quale non ha ancora svelato il nome), potrebbe nascere qualche settimana prima. Beatrice, dopo vari conti, ha quindi interpellato le sue follower aprendo un sondaggio su Instagram.

È risaputo che, secondo un'antica credenza, il ciclo lunare influenzi il termine della gravidanza di una donna: se chi è incinta è vicina al termine e, guarda caso, la luna piena è vicina, allora potrebbe essere il momento giusto per il parto. Beatrice Valli ha quindi voluto farsi due conti, ed ecco che è possibile che la sua bambina nasca il 6 aprile, giorno di luna piena. L'influencer (un po' scettica) ha quindi aperto il sondaggio e ha chiesto: «Confido in questa data oppure no?». Comunque sia, sicuramente alla fine del mese di aprile Beatrice stringerà tra le sue braccia la sua bambina.

Siccome la data del parto si avvicina, Beatrice Valli e il marito Marco Fantini stanno sistemando le ultime cose prima di dare il benvenuto alla nuova arrivata in famiglia. Proprio in una delle ultime storie che l'influencer ha postato su Instagram, ha scritto: «Stiamo sistemando casa, ufficio, documenti e finendo le ultime cose prima che arrivi la piccolina e poi non riusciremo più a fare nulla», aggiugendo l'emoticon con le lacrime del ridere.