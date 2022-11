Beatrice Valli, il gender reveal svela il sesso del quarto bebè: la reazione di Marco è epica

Arriva la 4^ femmina in casa Vallini. I due noti influencer, Marco Fantini e Beatrice Valli, ex volti di Uomini e donne hanno finalmente rivelato il sesso della futura neonata. Com'è nel loro stile, i due influencer hanno pubblicato un video sui loro profili social in cui insieme ai figli, Alle, Bianca e Azzurra, Beatrice ha organizzato un gioco per far scoprire a Marco il sesso. Una serie di palloncini da scoppiare, una torta da tagliare e un pacco da aprire... et voilà: sono venuti fuori dei calzini rosa. «E' femmina? non ci credo» ribatte Marco, quasi amareggiato dall'idea di essere circondato da sole donne. E guardando il piccolo Alle, Marco dice: «Andiamo a Valencia dai» ironizzando.

Leggi anche > Aurora Ramazzotti, l'incidente in casa e la rabbia sui social: cos'è accaduto. «Doveva avere paura»

«Altri anni di Frozen... di danza» continua l'ex tronista nel video, riferendosi al sesso della nascitura. «E amore ma tu le hai fatte , non è che le faccio da sola» dice Bea sorridendo, compiaciuta dalla notizia.

Un'altra femmina

«È ufficiale ragazzi! In casa Vallini vince il GIRL POWER! 🎀 e pensare che il Marchini già immaginava di giocare con i suoi due ometti e invece gli toccherà guardare Rapunzel per qualche altro anno 😂 P.s: si scherza ovviamente, maschio o femmina non cambia niente! Per noi, in ogni caso, è una gioia inestimabile» scrivono Marco e Bea sotto il video che hanno pubblicato su Instagram per svelare ai followers il sesso della bambina in arrivo.

Delusione per Marco? Sembrerebbe di sì, visto che lui stesso si era vestito di blu e azzurro, auspicando che fosse u figlio maschile. E ora? «Avrà sicuramente molti vestiti» dice Marco scherzando.