Befana, gli auguri di Miss Italia Lavinia Abate per l'Epifania: canta e suona al pianoforte "I bambini fanno ooh"

Un risveglio speciale che tutti auspicherebbero, grandi e piccini la mattina dell’Epifania e che arriva da una “Befana speciale”: la neo Miss Italia Lavinia Abate. La diciottenne romana, come è nella sue “corde” da musicista, invia il suo augurio speciale sulle note del brano “I bambini fanno ooh…” di Povia (presentata ma non in concorso al Festival di Sanremo del 2005 e diventata poi canzone dell’anno, ndr). «Come per tutti i bambini, questo giorno anche per me è stato molto importante - si confida Lavinia - Babbo Natale e la Befana fanno parte della magia del mondo dei piccoli e che gli adulti devono continuare a preservare, ci credevo tantissimo e aspettavo questo giorno impaziente, poi la mia famiglia è stata sempre brava a farmi la calza e a nascondere il “suo” arrivo. E’ un’emozione che ancora oggi mi fa venire i brividi, poi avendo un fratellino piccolo ho rivissuto questi momenti fino al qualche anno fa con lui».

Un augurio musicale che Lavinia ha voluto dedicare a tutti i più piccoli nel giorno della Befana: «I bambini non sono pienamente consapevoli del periodo dalla pandemia, della guerra, dei problemi economici che sta vivendo il paese - continua Lavinia - sta a noi più grandi e a tutti i genitori essere più comprensivi e cercare di donare sempre un sorriso specialmente a quelli meno fortunati che questo giorno lo vivono sotto le bombe dei vari conflitti in tutto il mondo o quelli più fragili che stanno combattendo la loro battaglia personale per problemi di salute». Insomma un augurio musicale che Miss Italia invia nel giorno dell’Epifania ma che vuol essere bene augurante per tutti per l’anno nuovo e come non farlo se non con una canzone più azzeccata come quella di Povia. Un testo che ancora oggi fa emozionare tutti a distanza di anni… tutti i bambini fanno “oh" dammi.. la mano perchè mi lasci solo, sai che da soli non si può, senza qualcuno, nessuno può diventare un uomo... «Spero con queste note e questo testo di donare un sorriso a tutti i più piccoli ma anche ai loro genitori - conclude Lavinia - come l’ha donato a me quando me la cantavano i miei, spero che faccia passare una giornata di gioia e spensieratezza a tutti».