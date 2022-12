Antonino Spinalbese, Belen sotto attacco per il mancato video di Luna Marì al Gf Vip. La sua risposta mette tutti a tacere

Antonino Spinalbese non ha ricevuto un messaggio di video auguri dalla figlia Luna Marì, nata dalla precedente relazione con Belen, come i fan contrariamente si aspettavano. Durante la serata della Vigilia di Natale i concorrenti del Grande Fratello Vip, infatti, hanno ricevuto messaggi d'amore e di auguri da parte dei loro cari: un momento di commozione che ha diffuso tanta nostalgia in casa. Tra tutti soprattutto l'hair stylist che in compenso ha ricevuto un regalo speciale...

Cosa è successo

Antonino ha ricevuto un video con protagoniste le sorelle e alcuni amici ma della piccola Luna Marì nemmeno l’ombra. Tuttavia Spinalbese ha ricevuto una lettera da parte della mamma ed un bigliettino anche da parte della figlia Luna Marì scritto con le sue manine: «Ciao papà».

La Rodriguez anche nei giorni scorsi era stata criticata sui social per non aver mai mandato nessun materiale della figlia al concorrente dentro la Casa: «Dovresti mandare almeno una foto di Luna Marì al padre. Sono tre mesi che non la vede e ancora non gli hai fatto avere nulla. Questo sì che sarebbe un bel gesto». Belen ha spento la polemica con un chiaro: «Guarda che nessuno ha mai vietato niente».