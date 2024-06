Belen torna a cantare e lancia il suo primo singolo, l'ultima trovata (pubblicitaria) della showgirl scatena gli utenti: «Mancavi solo tu. Sei al verde?»

Belen torna a fare musica e lancia il nuovo singolo "El día que me quieras" in occasione dell'uscita della sua prima linea cosmetica Rebeya. Si tratta di una cover dell'omonimo brano del 1934 di Carlos Gardel.

Dell’uscita della canzone si era a conoscenza già da aprile, poiché Belen aveva pubblicato sul canale youtube della linea beauty un video di lei mentre stava registrando la canzone.

Belen e Stefano De Martino insieme su Canale 5? Pier Silvio Berlusconi chiede aiuto a Maria De Filippi: l'indiscrezione

La carriera di Belen

La showgirl argentina, finalista a L'isola dei famosi nel 2008, è conosciuta come conduttrice di Le Iene e per aver fatto parte per nove anni del cast di Tu si que Vales, noto varietà. Ma pochi sanno che Belen Rodriguez è anche cantante. Non è la prima volta che Belen Rodriguez si dà alla musica.

A febbraio 2015 lanciò "Amarti è folle", colonna sonora della commedia "Non c'è 2 senza te" di Massimo Cappelli. La showgirl interpretava anche la bella insegnante di spagnolo Laura Sanchez. Il brano su Youtube ha ottenuto ben 4,4 milioni di visualizzazioni. Da anni, inoltre, porta avanti parallelamente anche progetti legati alla moda e al beauty. Insieme alla sorella ha un linea di costumi da bagno.

Testo e traduzione del brano

El Día Que Me Quieras

(Testo originale)



Acaricia mi ensueño

El suave murmullo

De tu suspirar

Como ríe la vida

Si tus ojos negros

Me quieren mirar

Y si es mío el amparo

De tu risa leve

Es como un cantar

Ella aquieta mi herida

Todo, todo se olvida

El día que mi quieras

La rosa que engalana

Se vestirá de fiesta

Con su mejor color

Y al viento las campanas

Dirán que ya eres mía

Y locas las fontanas

Se contarán tu amor

La noche que me quieras

Desde el azul del cielo

Las estrellas celosas

Nos mirarán pasar

Y un rayo misterioso

Hará nido en tu pelo

Luciérnaga curiosa

Que verá que eres

Mi consuelo

Música

La noche que me quieras

Desde el azul del cielo

Las estrellas celosas

Nos mirarán pasar

Y un rayo misterioso

Hará nido en tu pelo

Luciérnaga curiosa

Que verá que eres

Mi consuelo

(Traduzione)

accarezza i miei sogni

Il dolce mormorio

del tuo sospiro

come ride la vita

Se i tuoi occhi neri

vogliono guardarmi

E se la protezione è mia

Della tua leggera risata

È come una canzone

Lei lenisce la mia ferita

Tutto, tutto è dimenticato

il giorno in cui mi vuoi

La rosa che adornasi vestirà

con il suo colore migliore

E al vento le campane

Diranno che sei già mio

E fontane pazze

Diranno il tuo amorela notte che mi ami

Dal blu del cielo le stelle gelose

Ci guarderanno passare

E un raggio misterioso

Farà un nido tra i tuoi capelli

lucciola curiosa

chi vedrà che sei

la mia consolazione

Le reazioni dei follower

ll post su Instagram pubblicato ieri ha ottenuto quasi 400 commenti tra critiche feroci e parole di apprezzamento.