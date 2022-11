Belen Rodriguez e Cecilia, lo shooting è supersexy: e tra gli scatti hot i fan notano un dettaglio

Belen e Cecilia, più sensuali che mai. Le sorelle Rodriguez hanno realizzato uno shooting fotografico per la nuova collezione estiva di Me Fui, il brand di costumi delle due sorelle argentine. La showgirl ha svelato su Instagram un'anteprima della collezione dei bikini per la stagione estiva 2023: gli scatti mettono in mostra il fisico asciutto e tonico delle due modelle e hanno alzato le temperature tra gli utenti, che non hanno potuto fare a meno di commentare la sensualità delle foto.

Le sorelle Rodriguez si sono immerse in un luogo mozzafiato per lo shooting: il bagno termale all'aperto a Bagni San Filippo, in Toscana, è la location scelta per scattare le sensuali foto dei nuovi bikini della loro collezione.

A catturare l'attenzione dei follower è una foto in particolare: Belen e le sorella Cecilia oltre a mettere in mostra il fisico asciutto, non hanno fatto a meno di mettere in primo piano il lato B, indossando un costume a brasiliana senza però risultare volgari, filo sottile sui fianchi e via... la sensualità vince ancora una volta. Non mancano i commenti sotto al post, chi si complimenta per la bellezza e chi invece punta sull'ironia: «Comprerò questo costume solo se insieme vendete anche il fisico...»