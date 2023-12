Belen e le 12 amanti di Stefano De Martino: chi sarebbero le donne con le quali il conduttore l'ha tradita

La lista - a quanto confessa Belen - è lunga: ben 12 "signorine" (come le chiama lei) con cui Stefano De Martino avrebbe avuto una storia e con le quali la conduttrice argentina avrebbe parlato personalmente. Ma chi sono le presunte amanti di De Martino?

Ragazze comuni

A Fanpage.it raccontano che le donne alle quali la showgirl argentina ha fatto riferimento non sono colleghe famose. “Tutte ragazze comuni”. Belén avrebbe scoperto il primo tradimento a gennaio 2023. L’ultimo, invece, risalirebbe a giugno. Ci sono date e tempi da incastrare nella fine di una relazione che, tra alti e bassi, è durata circa 10 anni. Intanto, è bene fare chiarezza: a giugno 2023, quando Belén e Stefano appaiono rilassati in barca, la crisi era già cominciata.

L'ultima vacanza



A giugno 2023, Stefano De Martino posta le foto delle vacanze con Belén.

Si tratta dell'ultimo scatto prima della rottura. Belén era provata. Proprio dopo quell’ultima vacanza sarebbe cominciato il periodo che lei stessa, di fronte a Mara Venier, ha definito “il più buio della sua vita”. Letteralmente. Ormai lontana da Stefano, comincia a risentire Elio Lorenzoni, fino a quel momento amico di lunga data con il quale aveva recuperato un rapporto fatto di stima e affetto reciproci. Ma al compleanno di Ignazio Moser, quando Rodriguez aveva già lasciato De Martino con la famosa lettera scritta a mano, i due partecipano solo in qualità di amici, sebbene già uniti da una certa complicità. Il rapporto vero e proprio sarebbe cominciato in piena estate, quando l’ex conduttrice de Le Iene avrebbe realizzato finalmente di essersi innamorata di un uomo gentile, rassicurante, un uomo in grado di tenerle la mano.