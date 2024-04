Belen disillusa sull'amore, lo scheletro seduto e il cartello: «Aspettando l'uomo perfetto...»

Belen Rodriguez ha sofferto molto per amore, non lo ha mai nascosto. Ma dopo avere combattuto contro una brutta depressione causata dalle delusioni sentimentali e, soprattutto, dalla separazione burrascosa con Stefano De Martino, si è ripresa. Ora la nuova Belen, più solare e spensierata, piace molto ai suoi fan, contenti di vederla single e felice. La showgirl argentina ha pubblicato varie storie in cui si trova in compagnia di amici e un'immagine in particolare ha attirato l'attenzione dei suoi follower.

Belen e l'uomo perfetto

Belen ha avuto diverse relazioni importanti nel corso della sua vita e tutte quante l'hanno in qualche modo cambiata.

Dopo la fine della breve ma intensa relazione con Elio Lorenzoni, la showgirl si sta godendo la vita da single e non potrebbe stare meglio di così. Scrive poesie, canta, balla, dipinge e gioca con i suoi bambini Santiago e Luna Marì. E l'amore? Beh, per il momento su quello ci scherza su. In una foto pubblicata sulle storie si vede uno scheletro seduto su una sedia che indossa una canotta tutta stracciata e nel cartello affianco si legge: «Aspettando l'uomo perfetto».

Belen e gli amici

Alcune delle persone più importanti nella vita di Belen sono i suoi amici con cui trascorre moltissimo tempo tra feste, scampagnate e cene. La showgirl, in loro compagnia, sembra essere davvero tranquilla e serena e così, è capitato anche ieri sera quando tutti insieme hanno mangiato un'invitante tartare.