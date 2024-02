Belen in vacanza da sola dopo la rottura con Elio Lorenzoni: «Il segreto della donna più felice del mondo»

Belen Rodriguez è partita. Ha lasciato l'Italia ed è volata in Scozia nel Regno Unito. La showgirl lo ha fatto sapere ai suoi follower tramite alcune storie Instagram, anche se, non ha specificato il motivo del suo viaggio e nemmeno se sia in compagnia o da sola. Tuttavia, nelle storie è evidente che con lei non ci sia nessuno e, proprio per questo, le voci insistenti della rottura con Elio Lorenzoni, potrebbero dirsi confermate, anche se al momento (e nonostante i commenti sibillini), lei non si è espressa a riguardo.

Belen Rodriguez, nelle scorse ore, ha pubblicato diverse storie misteriose in cui ha mostrato ai fan di essere in auto direzione aeroporto. Tuttavia, non aveva svelato la meta del suo viaggio. Almeno non subito. Infatti, in serata, la showgirl argentina ha fatto sapere di essere in Scozia e ha postato vari selfie allo specchio all'interno della casa che la ospiterà per i prossimi giorni. Belen si è concessa una vacanza in solitaria, infatti, con lei non ci sono né i suoi bambini, Santiago e Luna Marì, né tantomeno il fidanzato Elio Lorenzoni. Fidanzato che, stando alle ultime voci, sarebbe già ex. Belen ha risposto ad alcuni commenti dei suoi follower, tranne a chi le chiede dell'imprenditore bresciano e un suo pensiero, in particolare, è saltato all'occhio tutti.

Una fan, sotto alla nuova serie di foto postate da Belen Rodriguez, le ha scritto: «Sii libera guardando il mare» e lei ha risposto: «Il segreto della donna più felice del mondo».

In tanti si sono chiesti se questo pensiero non sia proprio la conferma che la showgirl è tornata single, dopo che, qualche settimana fa, parlava addirittura di matrimonio e figli.