Belen Rodriguez, nuova fuga d'amore con Elio Lorenzoni: resort e bagni a lume di candela

Belen si allontana di nuovo dalle luci della città per rifugiarsi in un romantico resort in Franciacorta insieme al compagno Elio Lorenzoni.

I due si intrattengono tra pranzetti romantici, passeggiate e bagni rilassanti a lume di candela: che sia questa la nuova vita che Belen prospetta per il suo futuro?

Pare che la showgirl non riesca a trascorrere a Milano un minuto di più del necessario, appena può, infatti, parte alla volta di viaggi esotici e weekend fuori porta in campagna. Dopo la rottura con De Martino e l'impatto mediatico che questa ha avuto, Belen è solo alla ricerca di un po' di sana privacy e tranquillità? Lei per il momento tace e si gode il relax in Franciacorta