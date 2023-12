Belen, frecciatina a Stefano De Martino? «Se è questione di confessare è inevitabile»

Belen Rodriguez ha sempre detto che una delle sue più grandi passioni è la musica, mezzo che, molto spesso, utilizza per comunicare ed esprimere le sue emozioni. Ecco perché, ogni volta che pubblica una foto sul proprio profilo Instagram e allega una canzone con una frase ben precisa, sembra sempre una frecciatina nei confronti del suo passato, più precisamente nei confronti dell'ex marito Stefano De Martino. Sarà così anche questa volta?

Belen è molto attiva sui propri profili social e, tutti i giorni, pubblica storie o foto che riscuotono sempre grande successo tra i suoi fan che, più di qualche volta si sono chiesti se i suoi contenuti fossero rivolti a Stefano De Martino. L'ultima storia postata su Instagram, riprende un verso di una canzone di Shakira (regina delle stoccate) che si intitola “Inevitable”. La frase recita: «Si es cuestión de confesar... es inevitable» ovvero «Se è questione di confessare è inevitabile». In tanti hanno pensato che fosse una frecciatina all'ormai ex marito che, qualche giorno fa, aveva risposto alle accuse di tradimento di Belen, dicendo semplicemente: «Quando finiscono le relazioni, ci sono sempre due verità». Il ballerino si era limitato a pronunciare questa frase e in molti lo hanno ritenuto un gran signore per non avere esposto i problemi di coppia in televisione, altri, invece, pensano che non si sia comportato affatto bene nei confronti di Belen.

Tuttavia, in questo momento, Belen Rodriguez sembra avere occhi, testa e cuore solamente per il suo compagno Elio Lorenzoni che, come dichiarato a Domenica In, vorrebbe sposare non appena otterrà il divorzio da Stefano De Martino.