Belen, la piccola Luna Marì canta e tira in ballo papà Antonino Spinalbese: la tenera scena e la reazione della mamma

Luna Marì, 2 anni, figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, come tutte le bambine è innamoratissima del suo papà. A dimostrarlo è un video molto dolce che Belen ha pubblicato nelle sue Instagram stories, di cui la protagonista assoluta è proprio la piccola, frutto della relazione tra la showgirl e l'ex gieffino. Proprio come Antonino, il viso di Luna è caratterizzato da grandi occhi azzurri e tratti delicati. «Adesso tu dovresti dire: Belen Rodriguez vi canterà una canzone», dice la showgirl alla piccola mentre gioca con il microfono tra le mani.

Luna Marì e Belen

La figlia di Belen spiazza la mamma quando dice: «Io voglio cantare una canzone.

Quella di Spinalbese e Luna». «Di chi?», chiede sorpresa Belen. E lei: «Sì, la canzone di Spinalbese e Luna». «Ma la canzone non si può chiamare Luna e Spinalbese», sottolinea con il sorriso la showgirl argentina. Un video all'insegna della dolcezza che è riuscito a emozionare tantissimi utenti di Instagram. Non si sa se Luna Marì abbia già conosciuto la nuova fiamma di Spinalbese, Ainhoa, ma sicuramente Antonino è concentrato a mettere al primo posto il benessere della figlia che definisce «la sua persona preferita».

Chi è Ainhoa Foti Rodriguez

Ainhoa Foti Rodriguez, 26 anni, è la nuova fiamma di Antonino Spinalbese. Nei giorni scorsi l'ex gieffino ha pubblicato un selfie insieme alla tatuatrice. La 26enne vive a Milano e ha conseguito un master in Fashion Styling all'Accademia del Lusso di Milano. I due sono stati avvistati per la prima volta insieme a gennaio e paparazzati da Chi. Dopo mesi dai primi rumor, l'ex gieffino ha deciso di non tenere più nascosta la sua nuova love story.