Belen, Natale a Firenze e Capodanno in Argentina con Elio Lorenzoni e Luna Marì: «Antonino Spinalbese è una furia»

La storia d'amore tra Belen ed Elio Lorenzoni sta diventando molto seria: la proposta di matrimonio è stata fatta, i bambini li ha conosciuti, adesso è tempo di trascorrere del tempo insieme alla famiglia della showgirl. Il primo Natale e Capodanno insieme è un passo importante, soprattutto se in Argentina, la terra natia di Belen e tutta la famiglia Rodriguez che quest'anno ha deciso di tornare nella loro patria per festeggiare.

Per l'occasione, Belen ha deciso di portare con lei anche la figlia Luna Marì, avuta dall'ex compagno Antonino Spinalbese che non è stato molto contento della sua scelta, proprio per niente.

Belen ha scelto un Natale immersa nel verde del sud di Firenze, ad Alberata, per Capodanno volerà a Natale con tutta la sua famiglia riunita e il suo nuovo compagno, l'amore della sua vita, Elio Lorenzoni. Dalle storie Instagram di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, già arrivati in Argentina con i genitori di lei, non si vede Santiago, mentre con mamma Belu c'è Luna Marì che si sta preparando. Molto probabilmente, il primogenito starà con il papà, Stefano De Martino, mentre la piccola seguirà la mamma.

Antonino Spinalbese non è per niente felice di questa scelta.

Lui e Luna Marì hanno un rapporto molto solido. Durante il periodo di forte depressione di Belen, Antonino si è preso cura della figlia e anche di Santiago, perché la situazione era molto delicata. Trascorrere il Natale e il Capodanno senza la figlia sarà molto difficile.

L'unica alternativa proposta da Belen sarebbe, a detta delle voci vicine alla fonte, di «prendersi un albergo o una casa ad Alberata e passare lì da solo con lei il 25 dicembre», ma non sembra essere possibile...