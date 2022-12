Belen e Michelle Hunziker sempre più amiche: una trucca l'altra. E la reazione è sorprendente

Sempre più unite. Appaiono così Michelle Hunziker e Belen Rodriguez che da tempo ormai sono unite da un legame d'amicizia. Stavolta, a volerle insieme è stata la casa di bellezza Goovi di cui Michelle è madrina. «Oggi mi truccherà Belen Rodriguez» annuncia Michelle in un video diffuso su Instagram. L'argentina più volte ha mostrato sui social di sapersi truccare da sola e avere un'ottima riuscita. Ora la sfida è truccare la sua collega e amica Michelle. E così è stato. Le due, sotto l'occhio attento e ironico delle rispettive truccatrici di fiducia, hanno realizzato un make up leggero e raffinato per la svizzera più nota d'Italia.

«Vogliamo vedere se riuscirà a far venir fuori quegli occhi piccoli che ha la Hunziker» dice scherzando Laura Barenghi, truccatrice di Michelle. E la reazione della conduttrice è mix tra choc e sorriso.

Il risultato

Il risultato? Ottimo. Belen ha saputo rendere al meglio lo sguardo di Michelle e, tra un complimento e l'altro, molti fan hanno apprezzato il legame delle due signore della tv che si mostrano sempre affetto incondizionato. «Devono fare tante cose insieme, sono donne forti» commenta Veronica Cozzani, madre di Belen. Insomma, mamme, donne di spettacolo e amiche: due showgirl uniche.

I gossip

Belen si conferma, dunque, un'ottima make up artist. Ma non solo. Dopo l'amore ritrovato per il marito Stefano, ormai gli occhi sono puntati su di lei. La relazione scorre a gonfie vele e a confermarlo ci pensa la showgirl argentina con una storia Instagram che conferma ancora una volta quanto il loro amore sia ben saldo: «Orgogliosa della tua essenza», ha scritto l'influencer in occasione di Bar Stella, il nuovo programma condotto dal marito Stefano dedicato al locale del nonno in piazza Ernesto Cesaro a Torre Annunziata. È un momento importante per l'ex ballerino di Amici e Belen lo sa, per questo ha voluto sostenerlo pubblicamente: «Hai illuminato ancora una volta il bar di tuo nonno, e con questo non aggiunto altro. Orgogliosa della tua essenza», ha scritto la showgirl.