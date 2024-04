Belen: «Che bello non capire mai un ca**o», la risposta piccata a chi le dà della disperata

Belen è tornata molto attiva sui social per raccontare la sua vita e la sua quotidianità. La showgirl argentina usa i suoi canali social come un diario in cui poter annotare ogni evento bello, ma anche pensieri, parole e speranze per il futuro.

Dopo aver trascorso una giornata di Pasqua in totale relax, Belu ha condiviso alcune foto scattate, probabilmente nei giorni precedenti, insieme a un fotografo e, come da consuetudine, ha iniziato a rispondere ai fan che nei commenti le facevano domande, richieste, auguri.

Tra queste, le affermazioni di un hater che è stato rimesso al suo posto in poco tempo.

Belen, la risposta secca

Le foto in bianco e nero che ritraggono Belen in una casa di campagna sono molto artistiche. La showgirl indossa un abito nero a pois bianchi, capelli sciolti lasciati svolazzanti, mentre il vento soffia nella sua direzione e il commento: «Libera, sempre più libera dai pregiudizi provinciali».

Un suo fan, più probabilmente un hater, le scrive: «Sempre più disperata».

E il messaggio cattura subito l'attenzione di Belen, che risponde piccata: «Quanto è bello non capire mai un ca**o».

Belen sta rinascendo pian piano. La sua vita non è stata facile, soprattutto negli ultimi anni, dopo la depressione, i tradimenti di Stefano De Martino e la fine della relazione con Elio Lorenzoni che sembrava dovesse essere quella giusta. Ma lei sta voltando pagina.