Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese a pranzo insieme: il video misterioso che riaccende i dubbi

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese a pranzo insieme. Sul web diversi utenti hanno notato dei dettagli dai social dei due, ricostruendo che la ex coppia si trovava a pranzo nello stesso posto con la piccola Luna Marì. Non ci sarebbe nulla di male, visto che la stessa showgir e l'hairstylist hanno più volte confermato di vedersi per il bene della figlia, ma il pranzo, unito alle voci della presunta crisi tra Belu e Stefano De Martino, ha acceso il gossip.

Belen e Antonino, pur avendo sempre parlato di un buon rapporto e di stima, non erano mai apparsi insieme pubblicamente, fino allo scorso weekend quando sono andati a pranzo fuori insieme a Luna.

Un video pubblicato su TikTok mostra Antonino a tavola con la bambina, in un ristorante sul lago, e a riprenderli con il telefonino pare sia proprio Belen (la risata che si sente di sottofondo sembra la sua). Le immagini sono presenti su una fanpage della showgirl ma non sui suoi social e l'ipotesi è che possa aver fatto lei stessa una storia su Instagram ma che l'abbia cancellata poco dopo per paura dei pettegolezzi.

Probabilmente però a qualche occhio attento non è sfuggito e il video sarebbe stato salvato e diffuso. Nella stessa giornata di sabato Antonino ha pubblicato un post in cui si vede in compagnia di Luna, in un ristorante sul lago. Non ci sono foto di Belen, ma sembra quasi evidente che con loro ci fosse anche la mamma della piccola. Negli ultimi giorni si sta parlando molto di una crisi tra la Rodriguez e Stefano De Martino, e molti sostengono che questo pranzo "insolito" sia una conferma ai rumors.