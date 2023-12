Belen, l'arrivo in Argentina con i figli: nella super villa con piscina si lascia alla spalle la lite con Antonio Spinalbese

Belen Rodriguez è da poco arrivata in Argentina con lei sono presenti anche i suoi due figli, il nuovo amore Elio Lorenzoni, la sorella Cecilia e altri familiari. Di recente la showgirl è stata al centro della cronaca rosa a causa delle discussioni avute con Antonio Spinalbese, che non sembrano ancora essere finite.

Buenos Aires

Belen è arrivata casa, dove ha riabbracciato i suoi genitori, Gustavo e Veronica.

In questo momento sembra essere tornato il sereno nella sua vita, nonostante l'ultimo periodo. Una grande villa con piscina e giardino, è la casa che la showgirl ha comprato a soli 24 anni in Argentina, dove ora sta alloggiando con la sua famiglia. I bambini giocano a pallone e in piscina, mentre gli adulti fanno la grigliata, è questo il clima soleggiato in cui la showgirl sta passando questi giorni. Qualcolsa di imperfetto però c'è, Belen non riesce a dormire a causa del fuso orario. Che sia solo questo o anche le discussioni dell'ultimo periodo?