Belen Rodriguez, bikini da urlo e "farfallina" in vista: messaggio a Stefano De Martino?

La famosa farfallina. Sarà pure una showgirl nota al grande pubblico da anni, ma Belen Rodriguez resta sempre legata all'episodio della "farfallina". In costume, la conduttrice de "le Iene" mostra il suo fisico perfetto ai follower di Instagram, ma è impossibile non notare un dettaglio. Sbuca dalla parte inferiore del bikini l'ormai noto tatuaggio a forma di farfalla che per la prima volta Belen ha mostrato sulla scalinata di Sanremo, quando è stata co-conduttrice accanto a Gianni Morandi e Michelle Hunziker. Il look super sexy ha infiammato i fan, ma per qualcuno potrebbe essere un messaggio (celato) a Stefano De Martino, che da tempo non appare più sui social della conduttrice argentina.

Rumors

Sembra che Belen stia passando un soggiorno in pieno relax al sole e in un resort vicino il mare.

Dove sarà?E soprattutto ci sarà anche Stefano De Martino? Solo qualche giorno fa, la showgirl aveva pubblicando delle stories in cui era in aereo con Santiago diretta verso Napoli.

E anche nelle stories successive, aveva pubblicato Stefano che giocava a calcio con Santi, ma insieme nessuno scatto e nessun tag. Come mai? Crisi profonda anche stavolta? I fan attendono trepidanti news dai diretti interessati che però per ora non hanno mosso nessun dito per rispondere ai rumors.