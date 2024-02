Belen Rodriguez e la foto con (il nuovo fidanzato?) Bruno Cerella: chi è il giocatore argentino

Belen Rodriguez e Bruno Cerella escono allo scoperto. La relazione tra la showgirl e il cestita non è più un segreto. Dopo gli indizi social lanciati dai due, Belen ha condiviso una foto insieme a quello che, secondo le cronache rosa, sarebbe il nuovo compagno dopo la rottura con Elio Lorenzoni. I due, entrambi argentini, sono stati insieme a una festa a Milano sabato sera. Questa mattina Belen ha condiviso uno scatto della serata che li vede uno di fianco all'altro. E rispondendo in un commento a chi la critica per il nuovo cambio sentimentale ha risposto: «Per stare bene si deve svoltare».

Chi è Bruno Cerella

Bruno Cerella è un giocatore di basket di origine Argentina, proprio come Belen.

Nato a Bahia Blanca nel 1987, è di poco più giovane della showgirl. Vive in Italia da quando aveva 17 anni. Alto 194 centimetri, nella sua carriera sportiva conta due Coppe Italia e una Supercoppa Italaian vinte con l'Olimpia Milano. Oggi gioca in serie A2 con la Blu Basket Treviglio.