Belen al compleanno di Ignazio Moser, ma senza De Martino: «Era in compagnia di un altro uomo?»

Ancora aria di crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Alla festa di compleanno di Ignazio Moser, organizzata al Mimosa Polo Club a Polignano Milanese, erano presenti diversi personaggi del mondo dello spettacolo e la famiglia Rodriguez al completo, ma mancava proprio il papà di Santiago.

I fan della coppia hanno ipotizzato che i due non fossero insieme per impegni lavorativi di Stefano De Martino, che sicuramente è tornato dal viaggio a Londra in cui ha trascorso del tempo con il figlio, ma non in compagnia della sua (forse ex) compagna.

Una storia Instagram, poi cancellata, mostrava la showgirl in compagnia di un uomo misterioso che potrebbe essere un noto imprenditore bergamasco e rimanendo in ambito "fedi nuziali", Belen Rodriguez non indossava la propria. Nulla di certo al momento, ma l'assenza di Stefano De Martino era, invece, visibile.

Gli invitati vip

A prendere parte ai festeggiamenti anche alcuni invitati molto famosi, direttamente da Uomini e donne Andrea Damante a Luca Daffrè, sino a personaggi del panorama musicale, come Tony Effe.