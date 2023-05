Belen Rodriguez, il commento (sgradevole) sotto il post per i figli: «Lei fi*a, ma i figli fotocopie dei papà»

«Una mamma fighissima, due figli e sono le fotocopie dei papà». Scacco matto per la showgirl argentina Belen Rodriguez che celebra il giorno a lei dedicato con un post al miele per i figli. Ma c'è sempre l'hater di turno che sa bene come rovinare l'armonia. Per la festa della mamma, la conduttrice ha postato una serie di foto di Santiago, avuto dal marito Stefano De Martino, e di Luna, avuta dalla relazione con Antonino Spinalbese. Ma, oltre alla miriade di commenti che osannano la bellezza dei bambini, alcuni utenti hanno rimarcato che la somiglianza è tutta dei papà.

«I miei figli.

Vi amo all'infinito» scrive Belen in didascalia del post dedicato ai suoi bambini. La showgirl spesso pubblica scatti o stories con Santiago che ormai ha 9 anni e la piccola Luna. Entrambi molto legati, i due non sembrano risentire della diversità di padre, nonostante le cronache rose l'abbiano ricalcato e continuino a ricalcare la differenza dei papà. Soprattutto dopo che Belen ha ritrovato la serenità con Stefano, dopo mille peripezie e tira e molla. Insomma, una famiglia allargata, ma felice.

Pioggia di commenti anche e soprattutto positivi. «Sono meravigliosi» si legge sotto il post, e ancora: «Sono stupendi entrambi», «Due bimbi splendidi», «Proteggili dagli sciacalli!», «Bellissimi tutti e due», «Belu hai due figli meravigliosi».