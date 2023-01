Belen Rodriguez, la figlia Luna la chiama «papà»: lei reagisce così

Belen Rodriguez non si dà pace a sentirsi chiamare papà dalla piccola Luna Marì. «Non c'è verso che mi chiami mamma» scrive la showgirl nelle stories Instagram mentre gioca con Luna. Tra baci, sorrisi e scherzi, la secondogenita di Belen chiama l'argentina «Papà» scatenando il suo sorriso. l gossip: «A lui piace, sarebbero una coppia perfetta»

La figlia di Belen e Antonino Spinalbese cresce ogni giorno e negli ultimi mesi, com'è noto, non vede il padre perchè rinchiuso nella Casa del Gf Vip.

Belen ormai è più che serena. Con Stefano De Martino scorre a gonfie vele. La coppia non sente più il bisogno di nascondersi, dopo aver rilasciato un'intervista al settimanale F in cui la showgirl argentina ha spiegato i vari tira e molla nel corso degli anni, adesso la coppia è tornata a splendere e a mostrarsi affetto anche in pubblico. Difficilmente Belen e Stefano condividono foto che li ritraggono insieme, preferiscono godersi i loro momenti in famiglia nella loro sfera di privacy. Ma non questa volta, un'occasione speciale in cui tutta la famiglia si è riunita per trascorrere una giornata immersa nel verde del Parco delle Orobie.

Tra le foto dei piatti che hanno ordinato, spunta lo scatto che ritrae insieme il primogenito Santiago accanto al suo papà Stefano De Martino, la somiglianza tra i due ha scatenato i follower nei commenti: «Papà e figlio sono due gocce d'acqua». Non mancano quelli su Luna Marì, nata dalla precedente relazione della showgirl con l'attuale gieffino Antonino Spinalbese: «Luna ha la stessa fisionomia di Belen con colori diversi, più cresce più le somiglia», ha scritto qualcuno. In controrisposta si legge: «È un'assurdità, mamma e figlia sono stupende, ma è innegabile che Luna sia identica al suo papà Antonino».