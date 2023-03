Belen Rodriguez incinta del terzo figlio? La risposta al commento su Instagram scatena i fan

Belen Rodriguez in attesa del suo terzo figlio? Sul web si sta diffondendo la voce di una presunta gravidanza della showgirl che dopo la fne della relazione con il padre della sua secondogenita, è tornata con il primo marito e padre del piccolo Santiago. Belen non ha mai nascosto la sua passione per i bambini e il suo desiderio di avere una grande famiglia, così come non nasconde la felicità ritrovata con Stefano De Martino.

L'amore che va a gonfie vele e il desiderio di avere una grande famiglia hanno fatto nascere i primi sospetti che si volesse mettere in porto un terzo bambino, ma poi un commento della Rodriguez su Instagram ha letteralmente acceso i fan. Una follower le chiede infatti se sia in attesa di un bimbo e a quel commento Belen mette un like.

Che si tratti di una svista? Di un mi piace che significa in realtà mi piacerebbe ma non è così?, Oppure la conduttrice argentina vuole comunicare ai suoi fan che in effetti è in attesa di un altro bambino che rafforzi nuovamente l'amore tra lei e Stefano dopo tanti anni di lascia e prendi? Per ora nessuno dei due si è sbilanciato sul dare risposte a queste domande, ma se così fosse, tra qualche mese non sarà più possibile nasconderlo di certo.