Belen Rodriguez, la frecciata a Stefano De Martino toglie tutti i dubbi: «Io lo sapevo già #ilsestosensodelledonne»

Seduta a dipingere in un cortile immerso nel verde, Belen Rodrigue scrive un post Instagram che sembra essere una chiara frecciata all'ex Stefano De Martino: «E io lo sapevo già……. Tu sorridi sempre». La showgirl pubblica una serie di scatti in cui si mostra intenta a disegnare una donna , che sembra essere lei stessa, poi in altri mentre sorride divertita su un quod. Ma ai numerosi fan non sfugge il riferimento all'ex marito, con cui ormai si vocifera da tempo essere in crisi, dato anche l'hashtag a fine post: #ilsestosensodelledonne. Cosa avrà voluto dire Belen Rodriguez? Ha scoperto i presunti tradimenti di Stefano?

Negli scatti, Belen pubblica anche uno in cui sorride mentre è su un quod e agli utenti salta all'occhio la targa: EX e partono i commenti: «La targa è un messaggio subliminale?» scrive un utente.

E ancora: «La targa è fantastica». Sarà così? o solo un caso? Da settimane, tutti i siti di gossip riortano la news sulla rottura, l'ennesima, tra Stefano e Belen.

E si vocifera anche di numerosi tradimenti da parte di Stefano. Ma, da entrambi i diretti interessati, non è stata detta la verità.

Sotto il post pullulano commenti su commenti sulla situazione che attira l'attenzione dei più curiosi. «Il nostro sesto senso… non si può spiegare… ma non sbaglia mai!», «Il caro Stefano che si spaccia per chierichetto, farà la fine che merita..», «sorridi sempre Nelen..e ora basta però..lascia andare», «Allora è vero che Stefano ti ha tradita? Se così fosse e’ una crociata crudele verso di te », «Belù....fai emergere la verità!».